Coup de filet à Villeurbanne : armes, drogue et des centaines de milliers d’euros saisis

Le quartier du Tonkin à Villeurbanne est bien connu pour son point de deal situé rue Jacques-Brel. Ce lundi matin, ce sont près de 200 policiers dont le RAID ainsi que la BRI qui ont investi le quartier pour y mener une opération coup de poing pour mener plusieurs interpellations et perquisitions simultanées. Au final selon des informations rapportées par le Progrès quatorze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, et plusieurs kilos de résine et d’herbe de cannabis, de la cocaïne, des armes et plusieurs centaines de milliers d’euros ont été saisis.

Parmi les personnes interpellées, il y aurait les gérants ainsi que les « lieutenants » et certaines nourrices qui sont chargés de cacher les stupéfiants.