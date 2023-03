La Métropole de Lyon a présenté son pacte pour la décarbonation de la Vallée de la Chimie en 2030

Étendue sur 14 communes au sud de la Métropole de Lyon, la Vallée de la Chimie est connue de tous tant elle est traversée. De tous les Lyonnais pour sûr, de tous les Français c’est certain, et peut être même de la majorité des Européens du nord. Cette vallée qui regroupe 428 entreprises, comporte une grande concentration d’industrie chimique. Aujourd’hui, toutes ces entreprises font face aux problèmes de leurs émissions de gaz mais aussi à la pollution en général qu’elles peuvent engendrer.

C’est pour pallier ces problèmes et pour se diriger vers une ZI plus verte, que la Métropole et des industriels ont signé « Un Pacte pour l’Impact », pour transformer l’écosystème industriel de la Vallée de la Chimie et le rendre plus vertueux.

C’est donc à l’occasion du Salon Global Industrie à Eurexpo que toutes les parties ont officialisé la signature de ce pacte.

L'idée est venue du « Manifeste pour une industrie qui se transforme et s'engage pour l'environnement » lancé par la Métropole en septembre 2021. Il avait réuni près de 140 signataires. Aujourd’hui le pacte n’a obtenu qu’une dizaine de signatures mais, les acteurs principaux espèrent égaler le nombre de signatures qu’a obtenu le manifeste d’ici septembre.

Les trois axes majeurs de ce pacte partenarial 2023-2030 vont être en premier "de diminuer l’empreinte des activités productives de la vallée", assure Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole de Lyon. "Puis d’augmenter l’impact territorial et enfin d’équilibrer la relation ville-industrie". L’aspect principale de ce pacte c’est avant tout son bipartisme entre public et privé qui permettra ainsi une évolution en étroite collaboration pour essayer de tenir ces engagements.

La question qui peut se poser c’est comment réussir à être compétitif face à d’autres acteurs qui eux ne se sentent pas concernés par les questions environnementales. Jérôme Geneste, directeur des sites de productions du groupe SEQUENS à Roussillon et Saint-Fons, président de France CHIMIE AURA et signataire du pacte, explique que c’est justement ce dernier qui va le permettre. "L’intérêt de l’engagement public-privé est là. Il faut que la force publique installe de l’énergie décarbonée compétitive. L’énergie doit être un moyen pour fabriquer des produits utiles à décarboner l’économie. Avec SEQUENS, on porte un projet de relocalisation du paracétamol en France de manière compétitive et décarbonée. Mais en parallèle il faut que les achats des différents services publics suivent", poursuit-il.

Ainsi ce pacte a pour but d’accompagner la transformation des activités productives pour permettre de relocaliser dans certains cas, afin de diminuer l’empreinte carbone.

Emmanuel Baume affirme que "la Vallée de la Chimie doit être exemplaire".