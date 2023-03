Lyon : elle publiait sur les réseaux sociaux des photos de cadavres de l’hôpital de la Croix-Rousse

Mais cette agente avait accès au service funéraire, et par ricochet aux cadavres des patients décédés sur place. Elle avait développé une lubie macabre depuis des semaines : prendre les corps en photos et vidéos et les publier sur les réseaux sociaux. Notre rédaction a pu prendre connaissance des publications de l'intéressée, qui diffusait également sur Snapchat les identités des personnes décédées.

Selon le Progrès, la direction des Hospices Civils de Lyon a été informée de cette pratique dans le week-end. Et dès lundi, la femme était suspendue. Une plainte a également été déposée en parallèle de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.