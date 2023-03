"L’objectif principal est la restructuration de la fédération" : Tiffany Joncour est la nouvelle déléguée départementale RN du Rhône

Fraîchement investie par Jordan Bardella pour être la nouvelle déléguée RN du Rhône, Tiffany Joncour accompagnée de Thierry d’Aigremont a tenu à présenter la direction que va prendre cette fédération en mauvais état. Le maître mot de cette conférence de presse était la restructuration. Pour rappel aujourd’hui dans le Rhône le RN ne représente plus réellement une force d’opposition, les élus sont rares et dans certains cas inexistants. L’objectif affiché par la nouvelle déléguée va être de "restructurer cette fédération pour viser les prochaines élections."

Pour y parvenir, elle et Thierry d’Aigremont qui est délégué départemental du Vaucluse, assure qu’il y a "une nouvelle tendance et un renouveau avec l’arrivée de nouveaux contacts" et ce partout en France. Une tendance qui selon eux aurait été lancée par l’arrivée de Jordan Bardella à la tête du RN mais aussi par les multiples déceptions des gens lors des dernières élections. Le conseiller départemental affirme "qu’il faut créer un pôle de résistance qui va s’articuler autour du RN face à la Nupes et aux écologistes, parce que je pense que nous allons être la principale force d’opposition."

Le premier objectif concret de Tiffany Joncour va être de former une équipe autour d’elle et de "nommer ou de confirmer des responsables de circonscription dans les 14 circonscriptions du Rhône" soutient-elle. Elle compte bien sur cette année sans élection pour pouvoir parvenir à remonter la fédération du Rhône.

Sans affirmer qui pourra bien être le prochain candidat aux élections municipales de la ville de Lyon, Tiffany Joncour a évoqué cette échéance comme un point d’étape important. Je suis persuadée que les Lyonnais feront le bon choix" a-t-elle lancé, "Il n’y a qu’à voir les sondages sortis récemment, les Lyonnais ne sont pas satisfaits de Grégory Doucet."

Thierry d’Aigremont conclut cette conférence de presse en résumant les objectifs futurs de Tiffany Joncour : "La mission désormais c’est restructurer, implanter et organiser."