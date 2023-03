Lyon : la fillette avait menti sur son enlèvement présumé

Cette dernière expliquait avoir été embarquée de force dans une camionnette grise le 2 mars dernier alors qu’elle sortait de son collège Jean de Verrazane place Ferber dans le 9e arrondissement de Lyon. Et qu’elle avait finalement été relâchée à la station de métro Grange Blanche.

Un récit qui était en réalité inventé de toutes pièces. Selon le Progrès, les enquêteurs se sont rendu compte que la pré-adolescente affabulait et se montrait incapable de donner des éléments précis sur son rapt. Aucune trace non plus de la camionnette grise sur les images de vidéo-protection aux heures indiquées par la fausse victime.

Il est donc probable qu’elle se soit rendue par elle-même à Grange Blanche, probablement via le métro D qui relie directement le quartier de Valmy au 8e arrondissement. Reste à savoir pourquoi la collégienne a inventé cette histoire, qui avait initialement suscité une crainte légitime chez les parents d’élèves de l’établissement.