Lyon : le campement de la rue Jean Baldassini évacué

La préfecture du Rhône est intervenu après le signalement de "faits de prostitution, de trafics et de violences" autour de ces caravanes et abris de fortune installés sur un terrain appartenant à la Métropole de Lyon.

Sur la soixantaine de personnes qui vivaient dans ce campement du quartier de Gerland, à proximité des Cités-Jardins, seulement cinq étaient encore sur place à l'arrivée des forces de l'ordre. Cette famille composée de deux adultes et trois enfants a été prise en charge et mise à l'abri dans un centre d'hébergement et d'insertion géré par Habitat et Humanisme.