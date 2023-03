Reconquête monte au créneau contre les menaces de l’ultra-gauche sur la venue d’Eric Zemmour à Villeurbanne

Depuis quelques jours, de plus en plus de critiques sur la venue du président du parti Reconquête, à Villeurbanne pour la dédicace de son livre « Je n’ai pas dit mon dernier mot », apparaissent. Essentiellement portées par des membres des groupes d’ultra-gauche comme celui de la « Jeune Garde », ces protestations demandent d’annuler la venue d’Éric Zemmour, afin d’empêcher la venue d’une figure de l’extrême droite dans un local géré par la mairie.

Face à cette vague de contestation qui essaye de faire plier la mairie de Villeurbanne pour la contraindre à annuler la venue de l’ancien éditorialiste. Le parti Reconquête a réagi avec un communiqué. Dans ce dernier, il critique “ces individus qui se posent comme des juges de la liberté d’autrui et qui adoptent une méthode ressemblant à celle qu’elle prétend combattre“, le communiqué poursuit : “La présence de l'ultra-gauche rend la situation violente et dangereuse pour les participants et les riverains. “

C’est pour cela que le parti demande à ce que la municipalité ne cède pas à ces pressions et que la préfecture use des moyens qui sont en son pouvoir pour que l’évènement se déroule sans heurt.

Pour l’instant, la séance de dédicace a toujours lieu ce samedi au CCVA de Villeurbanne.