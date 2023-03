Lyon : retour de la manifestation ce jeudi après l’adoption de la réforme des retraites

Pas de surprise pour le parcours de la manifestation qui partira de la Manufacture des Tabacs et ira jusqu’à la place Bellecour. Il s’agit du neuvième rassemblement dans un contexte qui risque d’être encore plus tendu que le précédent avec l’adoption définitive de la loi par le 49.3 et la motion de censure rejetée ce lundi à neuf voix près.

Depuis le début de la semaine, plusieurs actions ont eu lieu à travers toute la Métropole. Le campus Porte des Alpes de l’université Lyon 2 à Bron est bloqué, le péage de Tarare n’était pas alimenté ce mardi soir, les transports en commun subissent des perturbations, la raffinerie de Feyzin et la centrale nucléaire du Bugey sont bloquées, des routes sont fermées et des stations essences sont en pénurie.

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a par ailleurs demandé la présence de 12 000 policiers sur tout le territoire pour encadrer les manifestations, un nombre encore jamais atteint lors des précédents rassemblements.

"On va continuer à avancer, à marche forcée"

Pour autant, cela n’est pas près de s’arranger puisqu’Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi à 13h dans une interview sur TF1 et France 2 que la réforme va "poursuivre son chemin démocratique". Le président de la République a de nouveau rappelé l’importance de cette réforme et veut que le texte "rentre en vigueur d’ici la fin de l’année". Très impopulaire en ce moment, la Première ministre Elisabeth Borne a toujours la confiance du président et va concevoir un "programme législatif" plus concret.

Si Emmanuel Macron déclare respecter l’avis des syndicats, il est plus mitigé concernant les manifestants : "On ne peut accepter ni les factieux ni les factions." Par la même occasion, il veut condamner toutes les violences qui résultent des manifestations.

Cette mesure se révèle pour autant toujours autant "nécessaire" et le président veut "continuer à avancer, à marche forcée".