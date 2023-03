Lyon : la préfète du Rhône interdit les manifestations en centre-ville durant trois jours

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a pris un arrêté dans le but d'interdire les manifestations dans des périmètres précis vendredi de 18h à 23h, et samedi et dimanche de 12h à 23h.

Les secteurs concernés se trouvent en Presqu'île de la place Bellecour à l'Hôtel de Ville et dans le quartier de la préfecture sur la rive droite du Rhône.

Face aux nombreuses exactions commises ces derniers jours lors de rassemblements sauvages dans plusieurs arrondissements de la ville de #Lyon, des périmètres d’interdiction de manifestation ont été pris pour les 24, 25 et 26 mars ⤵️ pic.twitter.com/NmFvSZrWBh — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 24, 2023

Une manifestation non déclarée contre la réforme des retraites et le recours au 49.3 est prévue ce vendredi soir à 19h au départ de la place Mazagran. L'objectif est d'empêcher de potentiels casseurs de venir en Presqu'île.

Une autre manifestation, contre la loi immigration du ministère de l'Intérieur, était prévue samedi à 14h place Bellecour. Soit les organisateurs la maintiennent à cet endroit malgré l'arrêté préfectoral, soit ils devront se réunir ailleurs.