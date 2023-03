Près de Lyon : nouvelle élection municipale à Moiré après la démission de six élus

Dans cette petite ville d’un peu plus de 200 habitants, un étrange rebondissement est survenu mi-novembre. Après l’officialisation d’un projet de construction d’un lotissement, six élus sur les onze ont décidé de démissionner à mi-mandat en raison de la taille et de la gestion des travaux selon les démissionnaires.

Puisqu’il y a eu des départs, plus de la moitié des élus, il faut désormais les remplacer. Le premier tour de ces nouvelles élections est donc prévu pour le 14 mai de 8 heures à 18 heures et en cas de second tour, ce sera le dimanche 21 mai.

Les déclarations de candidatures seront quant à elles reçues à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône les 24, 25 et 27 avril.