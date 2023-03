Lyon : le nouveau gros caillou découvert à la Croix-Rousse sera conservé

Ce bloc erratique trouvé par l’entreprise Coiro en charge des travaux de voirie pour le chauffage urbain mesure 1,5 mètre de diamètre. D’après les premières estimations, ce caillou issu des Préalpes serait apparu il y a environ 140 000 ans pendant la période des grandes glaciations de la région lyonnaise. A cette époque, la capitale des Gaules était occupée par des mammouths dont l’un d’entre eux est exposé au musée des Confluences.

Ce caillou rejoint ainsi son grand frère qui trône sur le plateau de la Croix-Rousse depuis 1891. Avec cette conservation, la municipalité souhaite "garder la mémoire du sol et éclairer petits et grands sur les causes naturelles qui ont façonné le site de la ville de puis des dizaines de milliers d’années", explique-t-elle dans un communiqué de presse ce mercredi. Dans "ce contexte de réchauffement climatique", ce deuxième gros caillou "témoigne également de la trace d’une glaciation passée qui mérite d’être préservée".

Bien que ce ne soit que le deuxième caillou découvert à Lyon, il n’est pas impossible que de futurs blocs soient prochainement découverts étant donné que les formations glaciaires tapissent le sommet du plateau de la Croix-Rousse.