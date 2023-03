Lyon Street Food Festival : une 7e édition avec Philippe Etchebest

Cette année, le festival va rendre honneur aux villes de Rennes et de Tucson en Arizona ainsi qu’à l’Asie plus généralement, qui était déjà mise en avant lors la précédente édition avec le Portugal et le Pays Basque. De plus, les "rêveries d’Extrême-Orient" seront également au centre de l’évènement. Ainsi, les amateurs de gastronomie pourront déguster du whisky, découvrir des saveurs épicées et des danses folkloriques bretonnes.

Pendant quatre jours, ce sont 120 chefs et pâtissiers qui vont cuisiner plus de 200 recettes exclusives. Si l’année dernière, 38 500 personnes ont décidé de prendre part au festival, les organisateurs attendent encore plus de monde et visent 42 000 festivaliers.

Chef & The Gang

Pour attirer autant de personnes, le festival a déjà prévu plusieurs animations dont la présence d’un rockeur accompagné de son groupe de musique, Philippe Etchebest. Non, il ne s’agit pas d’un homonyme mais bien du chef cuisinier jury de Top Chef. Il aura donc les deux casquettes, celle de meilleur ouvrier de France et celle de musicien avec son groupe Chef & The Gang. Il participera également à une petite séance d’anecdotes qu’il livrera au public du festival.

Un atout de taille pour faire suite à la présence de Thierry Marx lors de la 6e édition. Mais d’autres artistes feront aussi leur apparition dont le groupe Bagarre, Arnaud Rebotini, Tago Mago ou encore Groumpf.

Il est d’ores et déjà possible de prendre sa place puisque la billetterie a ouvert ce mercredi.