Des policiers de la PJ de Lyon ouvrent le feu sur des fuyards en Isère : deux agents blessés

Mais lorsque les policiers de la PJ de Lyon ont tenté d'intercepter le véhicule suivi et d'interpeller ses occupants à hauteur de Voiron, en Isère, ces derniers ne se sont pas laissés faire.

Il était environ 7h30 lorsque les forces de l'ordre sont sorties de leur voiture au niveau du péage de Champfeuillet. En les voyant, le conducteur suivi a foncé sur les fonctionnaires. Deux agents ont été légèrement blessés. Pour tenter de stopper la voiture, ils ont ouvert le feu à plusieurs reprises.

Selon le Dauphiné Libéré, les fuyards se sont volatilisés, avant d'abandonner leur voiture plus loin et de disparaître à pied. On ignore encore si les personnes présentes dans l'habitacle, qui seraient trois ou quatre, ont été touchées ou non par les tirs.

La PJ de Grenoble a été saisie de l'enquête, l'IGPN devra également déterminer si les tirs des policiers lyonnais étaient légitimes.