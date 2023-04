Karl Toko-Ekambi dézingue l’OL : "Je ne pense pas rejouer à Lyon. Je n’espère pas en tout cas"

Dans un entretien accordé à So Foot, Karl Toko-Ekambi est revenu sur son départ de l’OL cet hiver, et plus particulièrement sur l’épisode mouvementé du match contre Strasbourg. L’ailier en a profité pour régler quelques comptes, notamment avec certains dirigeants et supporters par le biais d’insinuations très virulentes. Le joueur de 30 ans souligne tout de même qu’il a toujours eu le soutien de Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc et de ses coéquipiers. (Lire la suite sur Lyon Foot)