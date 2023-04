Hélène Darroze, marraine du Festival des Terroirs à Lyon : "Bien manger, ce n'est pas très difficile"

Ils seront une trentaine de chefs à participer à cet évènement qui se déroulera au Heat, à Confluence, à partir de ce samedi et jusqu'à lundi. Au programme : un food court, un grand marché de producteurs et d'artisans, mais aussi des stands de dégustation et des ateliers pour faire découvrir les savoir-faire régionaux aux 15 000 visiteurs attendus. Avec une marraine de prestige, la cheffe multi-étoilée Hélène Darroze. "Cette initiative qui met en valeur les terroirs mérite d'être soutenue", nous assure-t-elle.

Le Festival des Terroirs aura à cœur de mettre "le bien-manger" à l'honneur. La cheffe multi-étoilée a d'ailleurs un avis sur la question. "Ce n'est pas très difficile mais il faut... (Lire la suite sur Lyon Femmes)