Football féminin : l’heure des grands changements

Réunis ce jeudi au siège de la FFF, Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas ont listé une série de mesures, amenant à professionnaliser la D1 et à réformer les championnats. Le président de la FFF et le responsable du football féminin ont détaillé ces changements, qui s’étendent sur deux ans.

La D1 ligue professionnelle en 2024/2025

C’est le principal axe de développement. En retard sur les championnats espagnols ou anglais, la D1 française est sur la voie de la professionnalisation, qui est fixée pour l’exercice 2024/2025. Une ligue professionnelle tant attendue, qui serait contrairement à la LFP chez les hommes en partie interne à la FFF. (Lire la suite sur Lyon Foot)