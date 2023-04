Lyon : six mois de prison pour avoir jeté des bouteilles sur les forces de l’ordre

Ce n’est pas forcément le scénario qu’il espérait. Samedi soir, il a participé à la manifestation sauvage organisée place Gabriel-Péri dans le 7e arrondissement de Lyon. D’après les informations du Progrès, le jeune homme de 18 ans a lancé deux bouteilles en verre en direction d’une équipe de la brigade anticriminalité.

Via les caméras de surveillance, l’individu a été identifié et arrêté. Arrivé en France il y a cinq ans de Côte d’Ivoire sans sa famille, il vit aujourd’hui sous tutelle de l’Etat et est logé dans un hôtel. Déjà dépendant à l’alcool et au cannabis, il a effectué une garde à vue une semaine auparavant pour des violences sur un policier municipal.

Relaxé pour "participation à un groupement", il a tout de même été condamné à six mois de prison pour les jets de bouteille avec un sursis probatoire pendant deux ans.