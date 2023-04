Lyon : le restaurant Les Apothicaires bientôt vendu

Depuis fin 2021, Tabata et Ludovic Mey, chefs dudit restaurant, avaient envie de vendre leur adresse du 23 rue de Sèze vaste d’un peu moins de 90 m². Même si "Les Apothicaires" a obtenu sa renommée avec une étoile au guide Michelin, le couple explique dans un communiqué de presse vouloir passer à autre chose : "Une page se tourne pour écrire un nouveau chapitre d'un joli conte d'Apothicaires."

A l’heure actuelle, un repreneur a été trouvé mais le couple n’a pas encore commencé à chercher un nouveau local. S’il souhaite rester à Lyon, les quartiers du 6e et du 2e arrondissements sont pour l’instant privilégiés. Ce qui est avant tout cherché est un lieu plus grand : "La fin d'une aventure, le début d'une autre guidée par notre volonté d'aller vers toujours plus d'excellence."

"L'histoire ne fait que commencer"

Bien qu’il n’y ait pas de date butoir à proprement parler, Ludovic Mey voudrait trouver une nouvelle adresse avant la fin d’année 2023. D’ici là, les deux chefs veulent avoir la tête ailleurs : "Rêver à vous proposer une expérience encore plus riche qui correspondrait mieux à nos attentes, prendre le temps de trouver de nouvelles inspirations. L'histoire ne fait que commencer..."

Quoi qu'il en soit, même si le local est bel et bien vendu, le couple tient pour l'instant à garder le nom actuel pour le prochain restaurant.