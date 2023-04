Nouveau chapitre pour le chef Pierre Orsi à Lyon

Le chef emblématique de Lyon Pierre Orsi vend son restaurant gastronomique au 3 place Kléber dans le 6ᵉ arrondissement. La cuisine restera dans son quotidien grâce à son établissement voisin plus familial : le Cazenove. "Je quitte la gastronomie par la grande porte", se réjouit-il.

L’opportunité de vendre s’est présentée avant la pandémie de la Covid. Trois investisseurs étaient intéressés par la belle bâtisse de la place Kléber. "C’était le moment", dit Pierre Orsi. "J’ai plus de 80 ans, j’avais peur de ne pas tenir longtemps et de quitter le monde de la gastronomie sans les honneurs", explique le chef.

Avec la perte de son étoile en 2019, sa brigade s’était en plus désolidarisée. "Il y a 3-4 mois, mes deux jeunes bras droits ont voulu quitter le navire pour évoluer dans leur carrière. Ils m’ont annoncé leur départ le 29 avril, nous fermons donc ce jour-là", explique-t-il. Avec le manque d’effectif, le nombre de couverts de l’ancien étoilé est passé de 120 à 50 ces derniers mois. L’établissement affiche complet jusqu’à sa fermeture.

Ouvert depuis 1975, le restaurant Pierre Orsi a vécu autant d’années qu’il a provoqué de mariages au sein du personnel, soit 48. "C’est passé vite", dit Pierre Orsi tout en se reconnectant à ses souvenirs. "Même si je suis heureux de vendre, je reste attaché à cet endroit. J’espère que j’aurai un bon feeling avec le futur entrepreneur encore inconnu, et que le 3 place Kébler restera un restaurant", dit-il.

Malgré ses 84 ans et la fermeture de son établissement gastronomique, Pierre Orsi ne compte pas tirer sa révérence si rapidement. Il garde un pied dans la cuisine avec son restaurant bistronomique le Cazenove. "On est très fiers du Cazenove", dit-il avec entrain. "On garde notre clientèle et trois plats signatures". Les Ravioles de Foie Gras Jus de Porto et le Homard en Carapace façon Pierre Orsi seront par exemple toujours à la carte. "Je ne suis pas encore à la retraite", se réjouit-il.

Épaulé par sa femme Geneviève Orsi, il s’investit dans ce lieu plus décontracté. "Je continuerai à faire la mise en place chaque matin et à montrer l’exemple aux jeunes", dit-il avec fermeté. L’air admiratif, il parle d’une jeunesse qui percute, qui apprend vite. Sans mettre de mots sur ses sentiments, on lit à travers son regard l’attachement qu’il a pour la nouvelle génération d’hommes et de femmes qu’il croise dans les rues lyonnaises et dans ses cuisines.

Le métier de cuisinier l’aura suivi toute sa vie et sera resté une passion. "La cuisine, c'est voir les cuissons, c’est toucher, goûter, entendre le crépitement du beurre dans la poêle, nos cinq sens sont en éveil ! C’est un beau métier", dit-il.

Le nom Pierre Orsi demeure dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon pour prendre une allure plus chaleureuse, laissant dans nos souvenirs le restaurant chic de ces 48 dernières années…

M.P.