Lyon : le restaurant de Pierre Orsi en passe d'être vendu à un "grand groupe"

Mais Pierre Orsi a signé il y a quelques jours un compromis de vente pour son restaurant de la place Kleber dans le 6e arrondissement de Lyon.

Selon le Progrès, l'ancien chef étoilé va confier les clés de la Maison Orsi à un "grand groupe" qui conservera le nom d'Orsi.

La rumeur McDonald's ayant été démentie par la firme américaine en personne, il resterait des candidats parisiens en lice. Mais l'identité de l'heureux élu sera donné par le chef de 84 ans. On saura alors quel concept a été retenu. Paris Society, qui a déjà lancé le restaurant Coco aux Brotteaux, tiendrait la corde.

Pierre Orsi avait fait la fracassante annonce de la fermeture de son restaurant au printemps dernier. Il conserve toutefois l'établissement voisin, le Cazenove. Ce qui lui permettra de garder un oeil averti sur le futur de sa Maison Orsi où il a officié durant 48 ans et avec lequel il avait décroché jusqu'à deux étoiles Michelin.

LyonMag avait rencontré l'ancien apprenti de Paul Bocuse en avril dernier, à l'occasion de la fermeture du restaurant gastronomique de la place Kleber et des derniers repas servis à des clients privilégiés. "Je quitte la gastronomie par la grande porte. (...) C’était le moment. (...) J’ai plus de 80 ans, j’avais peur de ne pas tenir longtemps et de quitter le monde de la gastronomie sans les honneurs", nous avait-il indiqué, marqué comme beaucoup de chefs par la crise du Covid-19.