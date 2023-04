St Priest : la préfète du Rhône réagit face à l’agression d’une inspectrice du permis de conduire

Pour rappel, ce lundi matin au cours du passage du permis de conduire d’un élève, ce dernier s’est emporté et a insulté et menacé de mort son inspectrice malgré l’intervention du moniteur. Son comportement serait expliqué par un échec théorique de l’examen. Suite à la plainte de l’inspectrice, celle-ci a bénéficié d’une protection juridique fonctionnelle et d’un accompagnement de sa hiérarchie.

La préfète du Rhône encourage et soutient tout particulièrement la victime de l’agression ainsi que tous ces confrères du département. Le coupable peut être sanctionné à hauteur d’une interdiction temporaire de se présenter à l’examen du permis de conduire. En cas d’agression, la loi prévoit un arrêt de l’examen, un dépôt de plainte, un signalement au Procureur de la République ainsi qu’un suivi devant les tribunaux.

De plus en plus de cas d’agressions envers ces agents de l’Etat prennent place. C’est en 2017 que les agressions contre les inspecteurs décollent et triplent par rapport à 2010. L’affaire à St Priest constitue la troisième plainte pour agression verbale contre un inspecteur du permis de conduire et de sécurité depuis un an.