La Métropole de Lyon va expérimenter la semaine de 4 jours pour ses agents

La grande majorité des 9600 agents employés par le Grand Lyon vont avoir la possibilité de tester la semaine de 4 jours tout en gardant le même nombre d’heures travaillées sur la base du volontariat, durant la période test qui s’étalera sur la prochaine année scolaire. Quelques métiers avec des spécificités comme les personnes travaillant en 2/8 ou 3/8 ne pourront néanmoins pas bénéficier de cette mesure.

Comme beaucoup d’institutions et d’entreprises depuis la crise de la Covid-19, la Métropole de Lyon rencontre des difficultés pour recruter. "Proposer la semaine de 4 jours contribue à améliorer l’attractivité de la Métropole", indique son président Bruno Bernard. Mais ce n’est pas tout. Soumettre à ses salariés une semaine plus condensée permet "d’améliorer les conditions de travail en permettant aux personnes d’avoir un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle", explique Zémorda Khelifi, vice-présidente de la Métropole en charge des ressources humaines.

Si cette proposition est instaurée à terme, cela pourra permettre aux personnes à temps partiel, majoritairement des femmes, de repasser à temps plein, et donc gagner 100% de leur salaire, tout en gardant trois jours de repos comme c’est le cas actuellement. Une mesure qui se veut "plus égalitaire" entre les hommes et les femmes, affirme Zémorda Khelifi.

Une diminution du nombre de jours travaillés n’est pas synonyme de baisse de qualité du service public, en tout cas, ce n’est pas ce que souhaitent les élus écologistes : "Nous allons adapter les plannings pour que chaque agent gagne en qualité de vie tout en préservant un service public optimal", ajoute Bruno Bernard.

D’autres mesures annoncées

A noter que si cette semaine de 4 jours est la mesure phare de l’agenda social 2023-2026 de la Métropole, ce n’est pas la seule. Ainsi, les locaux du Grand Lyon vont être rénovés, les tickets-restaurants revalorisés de 7,5€ à 8,5€, tout comme la participation métropolitaine à la mutuelle santé (de 30€ à 40€ ou de 60€ à 80€ selon les cas), et les régimes indemnitaires vont être harmonisés, ce qui n’avait pas encore été le cas. Le tout pour une enveloppe de 17 millions d’euros.

T.B.