Play-off : l'ASVEL féminin à quitte ou double face à Bourges

Les Lionnes reçoivent Bourges ce samedi soir à 20h50 à l'Astroballe dans le cadre des demi-finales retour des play-offs.

Après leur défaite mardi soir à l'aller (80-67), les filles de David Gautier, leaders de la saison régulière, vont devoir se ressaisir pour se qualifier pour la finale. Si le Bourges Basket, tenant du titre, fera tout pour défendre son avance confortable, l'ASVEL féminin pourra compter sur le soutien de son public. D'autant que la rencontre aura lieu à l'Astroballe, et non à Mado-Bonnet, pour pouvoir accueillir plus de monde.