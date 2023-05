Eclairage, monuments historiques… la Ville de Lyon dévoile son 3e Plan lumière

Après un premier plan en 1989 de Michel Noir puis celui de Gérard Collomb en 2005, c’est à Grégory Doucet d’instaurer lui aussi un nouveau travail de lumière dans la capitale des Gaules. Bien qu’il ne soit pas encore tout à fait défini, l’objectif de ce plan est de réaliser une économie d’énergie, de tenir compte de la biodiversité et d’avoir un meilleur usage global de la lumière en ville.

Ce nouveau plan aura donc "la sobriété comme un des objectifs majeurs" parmi deux autres volontés de la mairie, la qualité de la lumière et la citoyenneté. Ainsi, la municipalité veut retravailler des monuments historiques de Lyon comme la basilique de Fourvière ou la cathédrale Saint-Jean, l’intérêt étant de "conserver le meilleur en l’améliorant" sur 370 sites d’après Grégory Doucet. Au-delà des simples modifications, d’autres travaux lumineux plus importants auront lieu comme pour les mairies des 2e, 4e et 5e arrondissements où les écologistes veulent plus de lumière, ce qui est le cas également au théâtre des Célestins, à l’église Bon Pasteur ou encore au centre scolaire Jean de la Fontaine.

"Faire mieux et sortir d’une logique de faire plus"

Quelques mises en lumière tout de même pour la chapelle de l’Hôtel-Dieu et les voûtes ferroviaires situées rue Paul Bert et sur le boulevard Stalingrad mais il y aura aussi des diminutions voire des extinctions ailleurs. Ce système a déjà été testé cet hiver avec une plongée dans le noir de 2h30 à 4h dans les lieux peu fréquentés et les routes. Les éclairages des arrêts de bus seront eux aussi éteints dès le mois de juin, une volonté d’apaisement de la part de Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué au Patrimoine : "Le paysage nocturne, les habitants y sont attachés. Il faut tenir compte de cette réalité pour mieux répondre aux attentes." Des attentes qui passent justement par le budget participatif qu’avait mis en place la Ville de Lyon et dont six projets de lumière sont remontés, certains demandent un meilleur éclairage dans des parcs trop sombres tandis que d’autres propositions évoquent au contraire une diminution de lumière.

Par conséquent, la municipalité veut avant tout passer un cap lumineux, la Ville étant déjà doté de 100% de lumière renouvelable : "Il faut faire mieux et sortir d’une logique de faire plus."

20 millions d’euros par mandat

Les habitants de Lyon seront eux aussi pleinement impliqués dans ce plan puisque les éclairages privés seront également encadrés. La Ville recommande ainsi d’éviter les tubes néons à visibilité directe, les éclairages trop contrastés et les effets lumineux trop colorés. Sylvain Godinot tient à rappeler que ce plan sera pris au sérieux : "On va faire appliquer le cadre des recommandations sur la lumière privée."

Il faut par ailleurs s’attendre à ce que ce plan s’inscrive dans la durée puisqu’il est prévu pour une quinzaine d’années, soit un peu plus de deux mandats pour une somme de 20 millions d’euros par sexennat. Les écologistes ne savent en revanche pas ce qu’adviendra ce plan dans quelques années puisqu’il doit répondre à une demande, ce qui est assez difficile à anticiper selon l’adjoint au maire : "Nous ne sommes pas encore en mesure de savoir où, quand et combien d’endroits seront éteints." Il faudra rapidement faire la lumière sur ces chamboulements prévus dans la capitale des Gaules.

A.C.