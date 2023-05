Lyon : un die-in ce mercredi pour la journée contre l’homophobie

Pour la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, une soixantaine de personnes se sont rassemblées sur la place à la suite d’un appel de l’association. Elle se sont couchées sur le sol et ont effectué une minute de silence en hommage aux victimes LGBTI tout en tenant une pancarte sur laquelle était inscrit le nom de différentes personnes ayant subi des agressions homophobes.

Cet évènement intervient quelques jours après le rapport annuel de SOS homophobie qui a recensé 184 agressions physiques en 2022, en hausse de 28% par rapport à 2021. Il s’agit majoritairement d’hommes cis à 68% qui ont principalement subi des coups et blessures (69%) et des crachats (15%).

Peu de changements par rapport à l’année dernière, malgré quelques évolutions dont de très légères augmentations d’homophobie dans le voisinage (11% à 13%) ou au travail (11% à 12%). De l’autre côté de la balance, quelques diminutions aussi dont la haine en ligne (18% à 17%) et dans les commerces (11% à 9%).Cette homophobie, selon le rapport de l’association, s’est principalement manifestée en 2022 par le rejet à 68%, par des insultes à 43% et du harcèlement à 22%.

L’association veut continuer de lutter contre tous types de violences envers la communauté LGBTI : "SOS homophobie restera engagée dans ses actions de prévention des LGBTIphobies, mobilisée auprès des institutions pour construire une société inclusive, et dévouée à la défense des victimes et de leurs droits." De son côté, l’Etat a également annoncé que des mesures seront prises avant l’été. Ce mardi, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a déclaré vouloir "mesurer les actes de haine et de discrimination et mieux sanctionner les auteurs".