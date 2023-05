PSG-OL féminin : un match pour le titre

Les Fenottes se déplacent dimanche sur la pelouse du PSG pour la 21e et avant-dernière journée de D1 Arkema. Comme chaque année ou presque, la première place va se jouer entre l’Olympique Lyonnais, en tête du classement, et le club de la capitale. Seulement trois points séparent les deux équipes et celle qui remportera ce match va sérieusement se rapprocher du trophée. [Lire la suite sur Lyon Foot]