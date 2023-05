Lyon : un homme arrêté à contre-sens en scooter sur un trottoir

Être en possession de drogues et la discrétion font rarement bon ménage. S’il ne roulait pas en scooter en sens inverse de circulation sur le trottoir dans le 6e arrondissement de Lyon, le conducteur âgé de 18 ans défavorablement connu des services de police n’aurait probablement pas été arrêté.

Lors de la palpation de sécurité, les forces de l’ordre ont trouvé sept barrettes de résine de cannabis et un couteau à cran d’arrêt. Tandis qu’il a été placé en garde à vue, la police a perquisitionné le domicile de l’individu et a ainsi découvert un peu plus d’un kilo de résine de cannabis, une arme de poing de catégorie D et 21 cartouches.

L’individu est présenté au Parquet ce vendredi en attente d’une comparution immédiate.