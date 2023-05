L’Intersyndicale appelle à perturber l’arrivée de la caravane du SNU à Lyon ce vendredi

En fonction des villes, cette caravane fait entre 400 et 1000 m2. Mais l’Intersyndicale compte bien perturber sa venue. Les syndicats considèrent que ce SNU "perpétue les injustices et les inégalités de la société" mais remet aussi en cause les droits des travailleurs en utilisant les jeunes du SNU pour "remplacer des emplois occupés par des travailleurs avec un véritable salaire".

Pour eux, c’est aussi une perte d’argent de près de 6 milliards d’euros : "Cet argent serait bien plus utile ailleurs au sien du budget de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur ou encore de l’éducation populaire". L’Intersyndicale rappelle également que ce sont près de "3000 incidents qui ont eu lieu rien que l’été dernier : violences, agressions sexuelles, insultes envers des mineurs et majeurs". Sans surprise, elle demande l’abandon du projet et de son expérimentation.