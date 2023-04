Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de volontaires au SNU en hausse de 27%

Ce dispositif s’adresse aux jeunes Français entre 15 et 17 ans et comporte un séjour de cohésion ainsi qu’une mission d’intérêt général. Les séjours ont par ailleurs commencé ce dimanche et se termineront le 21 avril. Ces derniers se tiennent dans 11 centres d’accueil répartis dans l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes excepté l’Ardèche et le Puy-de-Dôme et accueillent plus de 1200 jeunes.

Puis, les mois de juin et juillet permettront quant à eux d’accueillir plus de 5300 jeunes répartis dans chacun des 12 départements, ce qui représente une hausse de 27% par rapport à 2022.

Le programme du SNU est déjà connu et va s’articuler autour de l’autonomie, la cohésion et l’engagement. L’objectif étant également de lutter contre le décrochage scolaire et d’orienter les jeunes sur leur vie professionnelle. Ainsi, des journées seront dédiées à la sécurité intérieure ainsi qu’au temps de démocratie. Au-delà de ces activités, des ateliers "Banque de France" permettront aux jeunes d’apprendre à gérer un budget, à évaluer un crédit bancaire ou à repérer les fraudes. Des "jeux immersion handicap" sont prévus dans le Rhône, des ateliers Europe en Haute-Savoie ou un chantier environnement en Haute-Loire.

Pour mieux se faire connaître, une tournée est organisée dans 25 villes de France métropolitaine et le village SNU se rendra ainsi à Lyon le 25 mai et à Grenoble le 26 mai.