Le SNU, cette vaste arnaque

Le grand Kery James dans les années 90 avait déjà tout compris. Nous n'étions pas assez bien pour rentrer dans leur boite de nuit ou avoir un emploi mais une bien bonne chère à canon pour mourir en Bosnie ou en Libye.

C'est simple, je ne connais aucun membre de ma génération issu d'un quartier qui a fait son service militaire. On l'a tellement esquivé fort que nous étions tous P4 ou P5.

Les descentes de gendarmerie pour nous incorporer et les douanes qui nous arrêtés aux frontières ne nous ont pas fait plier pour autant. Nos sales caractères, nos maladies imaginaires ou nos demandes incessantes pour avoir un pistolet pour tirer sur tout ce qui bouge nous ont ramené vite fait bien fait à tenir nos murs.

Grâce à Jacques Chirac, la galère à pris fin pour les générations suivantes. Qu'on le sanctifie de suite cet amateur de bonne chère et de Corona. Pas de guerre inutile en Irak et la France respectée dans le monde entier.

Mais aujourd'hui le bruit des bottes a refait surface. Un président déligitimé pour faire face à une France fracturée n'a pas trouvé meilleure idée que de nous ressortir de la naphtaline un service national universel.

Le génie des encéphalogrammes plats s'est dit que pour recréer de la cohésion, il n'existe pas mieux que de faire des pompes dans la boue à 6h du matin.

Vous me direz entre deux commentaires sur mes fautes d'orthographe et de syntaxe que ce n'est pas le service militaire de mon époque. Et sur ceux je vous répondrais que c'est pire.

A l'époque on formait une jeunesse à prendre les armes pour défendre la France contre des Vladimir Poutine qui se sentent trop à l'aise chez les autres. Aujourd'hui, c'est un camp scout regroupant des fils de CSP+ qui sont occupés à des loisirs plus ou moins constructifs.

Mais un camps scout sponsorisé sévèrement par l'argent public. On parle de 2 milliards d'euros.

Les mêmes qui prônent le SNU vous parle d'uniformes à l'école. Ca sent bon OSS 117, la belle époque des colonies et les chansons de Michel Sardou.

Etonnament, les plus grands défenseur de cette gabegie sont des politiques n ayant pas pratiqué le service national.

Soit trop jeunes comme Macron ou Attal. Soit trop pistonné comme Ciotti. Soit trop femme comme Pécresse ou Le Pen.

Je ne suis pas homme qu'à critiquer, j'ai aussi des solutions.

On prend les 2 milliards et on les réinjecte dans l'Education nationale, histoire d'arrêter d'être la risée mondiale au classement Pisa et de payer nos instituteurs à un niveau correct.

Les vrais hussards de la République sont devant un tableau.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux