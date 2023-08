Printemps de Lyon : évènement "Club Party"

Samedi 17 juin : Club Party

Le Club Printemps est un regroupement de passionnés de mode, de tendances et d’amoureux du Printemps, qui profitent d’une expérience shopping enrichit et récompensée. Par amour pour les membres du Club Printemps nous organisons une journée de célébration le samedi 17 juin prochain. Cette Club Party met en lumière toutes les expériences riches et vivifiantes qui accompagnent nos membres lors de leurs visites en magasin.

Ainsi, le samedi 17 juin, Le Printemps Lyon vibrera au rythme des festivités : danseuses brésiliennes, cueillettes de fleurs, photobooth, massages bien-être des mains, bar à ongles, make-up flash, studio de barbier, ateliers enfants, goodies… Une manière pour nous de remercier nos membres de leur fidélité.

Tout pour faire battre votre coeur.