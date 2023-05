Lyon : l’appartement le plus cher de Lyon passe sous la barre des 3 millions d'euros

Le propriétaire de l’appartement situé au sommet de la tour Ycone, livrée en 2019 dans le quartier de la Confluence, cherche toujours à vendre son logement.

Il s’agit de l’un des biens les plus courtisés de Lyon, mais son prix en refroidit plus d'un.

L'an dernier, l'agence Sandra Viricel Immobilier était chargée de le vendre pour 3 450 000 euros. Cette fois, le propriétaire a consenti une baisse pour passer à 2 850 000 euros, sous la barre des 3 millions d'euros. Suffisant pour convaincre la poignée d'acheteurs potentiels aux comptes en banque très garnis ?

L’appartement fait 216m2, compte six pièces (4 chambres) au 14e et dernier étage, un accès direct par ascenseur et possède une piscine chauffée sur le toit de la tour de Jean Nouvel, avec une vue à 360° sur Fourvière, le musée des Confluences et le reste de Lyon. La terrasse fait 333m2 avec cuisine et salon d'été.

Et l’appartement va avec un garage double avec porte motorisée et un box supplémentaire, une denrée qui se fera de plus en plus rare à la Confluence sur consigne assumée des écologistes.

L'agence du 6e arrondissement Entrevue Immobilière et Christophe Faure sont désormais chargés de vendre ce bien d’exception qui souffre toutefois de la présence d’une voie ferrée bruyante au pied de la tour Ycone.

Le dernier record de vente dans le monde immobilier lyonnais remonte à 2021 : une maison de la rue Tronchet dans le 6e arrondissement avait trouvé preneur pour 2,5 millions d’euros.