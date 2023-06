Condamnés 14 et 36 fois, ils tentent de cambrioler un glacier du Vieux-Lyon

Lundi 29 mai à 3h30 du matin, deux apprentis cambrioleurs s’en prenaient au glacier Terre Adélice, situé place de la Baleine dans le Vieux Lyon. Interpellés par le GSP (groupe de police sécurité-proximité), les deux hommes, âgés d’une quarantaine d’années, ont comparu devant le tribunal judiciaire de Lyon mercredi.

Les deux prévenus n’ont pas l’air d’être les délinquants les plus efficaces du tiroir. Le premier a déjà été condamné pénalement à quatorze reprises entre 1998 et 2022, notamment pour des faits de vols aggravés, extortions, viol, séquestration ou encore menaces de mort.

Actuellement sous tutelle à cause de ses graves troubles psychiatriques, l’homme vit chez sa mère et a cinq enfants. En raison de l’absence du tuteur du prévenu et en attendant une expertise psychiatrique qui pourrait renseigner le tribunal sur l’état d’esprit du prévenu, l’audience a été repoussée à une date ultérieure.

Le deuxième prévenu, quant à lui, semble être le leader du duo. Avec ses 36 condamnations entre 1998 et 2021, il devient vraiment difficile d’établir une liste exhaustive de ses méfaits. Il s’est notamment rendu coupable par le passé d’outrages, violences aggravées, trafic de stupéfiants, usurpation d’identité ou encore conduite sans permis et sous emprise de cannabis. L'homme a également confessé au tribunal consommer du cannabis quotidiennement.

J.B