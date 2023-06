Lyon : sa mère se substitue aux avocats, le prévenu furieux de l'avoir écoutée

Il a 18 ans et est poursuivi dans le cadre de deux procédures pénales différentes, l’une pour des faits du 4 juin à Saint-Priest et l’autre pour des faits du 26 novembre dernier.

Il lui est reproché, le 4 juin, d’avoir été trouvé en détention d’une arme de catégorie D (un couteau à cran d’arrêt), d’avoir commis un outrage et d’avoir résisté violemment à son arrestation par les forces de l’ordre. Le prévenu aurait notamment menacé de mort les policiers en les traitant de “bande de fils de putes” et de “flics de merde” et aurait mimé des égorgements en les regardant fixement.

Pour ce qui est du 26 novembre, il est plutôt question de détention de stupéfiants, en l’espèce, du cannabis et de la cocaïne et d’avoir résisté violemment à son arrestation.

Questionné par le juge en charge du dossier sur son “cran d’arrêt”, le prévenu ricane. “En fait je l’ai acheté à Décathlon pour faire de la pêche, je suis un passionné”, ironise-t-il avant de demander pardon au tribunal pour sa blague. Mais les magistrats n’étaient pas au bout de leurs peines avec le jeune San-Priod.

Chaque prévenu amené devant le tribunal dans le cadre d’une comparution immédiate a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Auquel cas, l’audience est reportée à une date ultérieure. Le jeune prévenu, peu familier avec le système pénal des adultes, ne semblait pas bien comprendre les implications d’un renvoi du jugement.

Sa mère, présente dans la salle, lui intimait vocalement de demander un recours, sous l’oeil courroucé des avocats. Finalement, le jeune homme fit la demande d’un délai supplémentaire, malgré les remontrances de son conseil.

Venu le moment d’interroger le prévenu sur sa personnalité et sa situation personnelle, la question du logement fit son apparition : “J’ai pas de logement, je suis à la rue, je suis démuni. (...) Ce serait bien que la justice française m’en trouve un vu que ma mère veut plus de moi chez elle”.

Sa mère, confiait l’avocat de la famille, s’inquiète pour son fils et refuse de l’accueillir sous son toit tant qu’il n’aura pas pris la décision de soigner sa toxicomanie. En effet, le prévenu avouait aux policiers consommer près de 400 euros de cannabis par mois. “J’aime ma mère et je veux qu’elle annule son inquiétude”, a-t-il ajouté, embuant ainsi les yeux de sa mère.

Interrogé par le juge sur sa situation maritale, l’homme fait à nouveau de l'humour. “Je suis marié à moi-même”, avant d’ajouter après une courte pause : “C’est pour plaisanter monsieur, pardon”.

Quelques heures plus tard, c’est la désillusion pour le jeune homme au moment du rendu du délibéré par le tribunal. Le renvoi de son affaire lui a évidemment été accordé, et aura été ponctué d’un placement en détention en attendant le 13 juillet, date de la comparution à délai différé.

N’ayant visiblement pas intégré qu’il serait incarcéré en attendant son procès, l’individu semble regretter amèrement ses choix. “J’avais pas compris que j’allais aller en prison pendant le délai, je veux pas aller en prison moi, jugez-moi maintenant !”, s’exclame-t-il devant des magistrats exaspérés.

La mère du prévenu, abasourdie, lui souffle “courage !”, alors qu’il est raccompagné dans le petit dépôt par les gardiens, ce à quoi répond le nouveau détenu : “toi, courage ! c’est pire dehors wallah”.

Suite le 13 juillet, au prochain épisode.

J.B.