Lyon : il prend le train avec un fusil pour aller voir son ex-femme 

En provenance de Lyon, l’individu a pris le train avec un fusil de chasse calibre 12 démonté dans son sac à dos avec deux munitions déjà présentes dans le canon et une cartouchière remplie. Grâce à une vidéo qu’ont reçue les gendarmes aux alentours de 17h où l’individu de 36 ans proférait des menaces de mort à l’encontre de son frère et de son ancienne compagne en tirant à deux reprises avec un fusil de chasse, les forces de l’ordre ont pu intervenir à temps.

D’après les informations du Dauphiné, ils sont arrivés sur le fil à Seyssins à proximité de l’ancien domicile de la femme où se trouvait l’individu armé. Il semblait donc que l’homme n’était pas au courant du récent déménagement de la victime à Vif, une quinzaine de kilomètres au sud de Seyssins.

Les gendarmes réservistes présents sur place sont intervenus d’autant plus vite que le trentenaire n’en est pas à son coup d’essai et au début du mois, l’ex compagne avait déjà déposé plainte pour harcèlement. En effet, l’individu n’arrêtait pas de l’appeler, de lui envoyer des messages violents, la suivait jusqu’à son travail pour continuer de la harceler et frappait même à son domicile. L’homme en question avait l’interdiction formelle d’entrer en contact avec la victime en attendant sa convocation devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Interdiction qu’il a donc bafouée.

Aussitôt, l’individu a pourtant acheté un nouveau téléphone pour pouvoir continuer d’appeler son ex et lui envoyer cette vidéo de menace de mort.

Lorsqu’il a été arrêté, le trentenaire ne s’est pas laissé faire et a insulté les deux gendarmes en proférant des insultes racistes à l’un d’entre eux, d’origine maghrébine. Il a été placé en garde à vue prolongée.