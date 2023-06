Lundy Grandpré : le monde de la culture se mobilise pour dénoncer l'attitude de Pierre Oliver

Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon, avait été soutenu par son parti et son président Eric Ciotti.

Mais l'ensemble de la majorité écologiste avait attaqué le patron de la droite lyonnaise, l'accusant de "dérives trumpistes" et de "fake news".

Ce mercredi, un collectif de 450 artistes, compagnies et responsables de lieux culturels de l'agglomération lyonnaise signe une tribune dans Télérama pour apporter son soutien à Lundy Grandpré, et fustiger Pierre Oliver. Dans laquelle ils reprennent les mêmes arguments que ceux de la Ville de Lyon.

"Nous considérons que cet élu est responsable du déferlement haineux dont ces artistes sont aujourd’hui la cible. Nous ne pouvons pas accepter que les artistes, leurs productions fassent l’objet d’une telle instrumentalisation, à des fins de règlements de comptes politiques entre partis opposés. Les artistes, leurs productions, ne peuvent pas être les otages de ces considérations politiciennes ni des intérêts personnels de tel ou tel élu, dont les artistes doivent au contraire pouvoir être totalement indépendants", indique ainsi le collectif.

"Nous sommes profondément choqués par la répétition de ces situations intolérables d’atteintes à la liberté d’expression et de création, sous l’effet de pressions et d’intimidations subies, pour des motifs politiques. Et nous sommes particulièrement choqués de constater qu’un nouveau cap a été franchi, puisque cette fois cette atteinte est initialement portée par un représentant politique, élu de la République", concluent les signataires.

Parmi eux, de grands noms de la culture lyonnaise comme Isabelle Bertolotti, directrice de la Biennale d'art contemporain, Cyrille Bonin le patron du Transbordeur, Pierre-Yves Lenoir le directeur du Théâtre des Célestins ou encore, et sans surprise, Stéphane Malfettes, directeur des Subs où se produisaient les artistes de Lundy Grandpré.

Autant dire que si Pierre Oliver est candidat à la mairie de Lyon en 2026, le monde de la culture ne devrait pas l'aider dans sa campagne...