Eric Ciotti écrit à Grégory Doucet pour relancer la polémique Lundy Grandpré

Remis de leurs émotions, avec le vote entériné de leur subvention de 1500 euros par le conseil municipal, les artistes pensaient pouvoir se reconcentrer sur ce qu'ils vont offrir à leur public.

C'était mal connaître Eric Ciotti, qui remet une pièce dans la machine.

Ce jeudi, le président des Républicains a fait partir un courrier à Grégory Doucet pour revenir sur la polémique initiée par Pierre Oliver. Pour rappel, le deuxième avait demandé au premier de gronder le troisième. Vous suivez ?

Dans ces lignes que nous avons pu consulter, Eric Ciotti juge que le maire LR du 2e arrondissement de Lyon avait bien agi en s'interrogeant sur le bien-fondé de cette subvention. "On en vient à se demander si, pour bénéficier de votre mansuétude, il ne faut pas systématiquement et obligatoirement prétendre "faire de la création artistique un outil de déconstruction des stéréotypes de questionnement du politique et du subversif" comme le revendique sur son site internet le collectif Lundy Grandpré", attaque le député niçois.

"Quant aux pseudo-dérives "trumpistes" que vous imputez à Pierre Oliver, ces accusations excessives, pour ne pas dire bien grandiloquentes, me paraissent clairement outrancières, en particulier dans votre ville de Lyon connue de tout temps comme un lieu de tempérance et de modération", poursuit Eric Ciotti à l'égard du maire EELV.

Et de conclure : "Il est vrai qu'on peine à imaginer que vos prédécesseurs, quel que soit leur bord politique, aient pu apporter leur soutien financier et donner leur caution morale à un spectacle de la nature de celui en cause".

Le professeur Doucet a bien eu le mot des parents de Pierre Oliver. Peut-on siffler la fin de la récréation ?