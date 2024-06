Alliance avec le RN ? 269 élus LR du Rhône réclament le départ d'Eric Ciotti

Ce mardi soir, ils sont 269 à exiger la démission du président des Républicains qui souhaite former une alliance avec le Rassemblement national pour les législatives des 30 juin et 7 juillet.

"Nous nous sommes engagés dans la vie publique pour défendre les valeurs gaullistes et les idéaux républicains auxquels nous sommes profondément attachés. Nous continuerons de le faire, quelles que soient les circonstances du moment, sans jamais rien sacrifier de nos convictions, ni admettre la moindre compromission avec les extrêmes, comme l’a fort justement rappelé notre président de région Laurent Wauquiez. Nous ne dévierons pas de cette ligne de conduite, celle qui a toujours été portée par notre famille politique et à laquelle nous considérons désormais que M. Ciotti n’appartient plus. Nous demandons immédiatement sa démission", annoncent ces élus, guidés par les dirigeants de la fédération du Rhône que sont Jérémie Bréaud, Pierre Oliver et Alexandre Portier.