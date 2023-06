Lyon : "profondément affecté" par la polémique, Lundy Grandpré annule ses performances

Ce sont ces dernières qui l'annoncent dans un communiqué de presse. Les artistes au centre de la polémique sur l'écosexualité se disent "profondément affectés" par cet épisode lancé par le maire LR du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver.

Le duo qui se cache derrière Lundy Grandpré se dit victime "d’une campagne de désinformation diffamatoire concernant la nature de notre travail artistique. Le montage vidéo d’une performance que nous avons réalisée dans un centre d’art il y a deux ans a fait l’objet d’une instrumentalisation politique fallacieuse dont les conséquences sont absolument intolérables. Relayé de façon virale, le procès d’intention qui nous est fait a déclenché des menaces et des messages de haine qui ne nous permettent pas d’accomplir sereinement le programme artistique prévu ce week-end aux SUBS".

Les performances prévues samedi et dimanche à 16h ont donc été annulées.

De leur côté, les Subsistances "déplorent d’autant plus cette situation extrême que Lundy Grandpré propose régulièrement depuis le 7 mai 2023 des performances et des visites qui se sont toutes très bien passées. (...) Aux croisements des arts visuels, de la performance et des enjeux sociétaux, l’originalité de leur travail artistique propose de nouvelles approches du vivant afin de mieux penser la place de l’humain dans son environnement".

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

L'adjointe au maire de Lyon chargée de la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert, y est allée de son commentaire sur les réseaux sociaux. "Je réitère mon soutien plein et entier à la compagnie Lundy Grandpré et son duo d'artistes lyonnais, jeunes diplômés du Conservatoire National Supérieur de Danse et de Musique de Lyon et de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon. Leur travail de recherche artistique a été repéré par plusieurs lieux et équipes en région et en France, et la Ville de Lyon s'honore en accompagnant le parcours de ses jeunes diplômés d'art. La violente et obscène polémique engagée par Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, est grave et il devra en répondre", lance l'ancienne maire du 1er, qui maintient sa subvention de 1500 euros qui sera votée le 29 juin au conseil municipal, et annonce qu'elle invitera alors "les élus lyonnais à soutenir la création artistique dans sa diversité et sa richesse".