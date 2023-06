Ecosexualité, performance nus devant des enfants : une subvention culturelle de la Ville de Lyon fait grincer des dents à droite

Pour fêter leurs trois ans de mandat, les écologistes feront notamment voter aux conseillers municipaux une série de subventions culturelles portées par l'adjointe Nathalie Perrin-Gilbert.

Et l'une d'entre elles, d'un petit montant de 1500 euros, fait tiquer à droite.

Elle doit revenir aux artistes de Lundy Grandpré, qui font appel à l'écosexualité, l'écoféminisme et la "botanique jubilatoire".

Plusieurs performances passées sont à retrouver sur leur site et réseaux sociaux. A l'instar de celle où un homme nu évolue dans un jardin, où a été installé un sex-toy. Le tout, devant un public composé notamment d'enfants.

"Laissez-vous tenter par la caresse douce et étourdissante de l'ortie. Ouvrez-vos coeurs aux moustiques. Aimez l'odeur âcre de la boue sur la peau transpirante. Désirez la membrane froide et visqueuse des lombrics et des limaces. Dévorez les herbes amères. Embrassez le processus de décomposition. Embrassez la terre encore une fois. Embrassez-vous. Embrassez", indique Lundy Grandpré au sujet de Devenir Larve, une performance réalisée l'an dernier à Saint-Fons.

Depuis son site internet et lors de ses prestations, Lundy Grandpré vend aussi des tisanes aux "vertus détonnantes" : Tsunamiiii, L'Antidouleur, Yoga et je t'aime, La Queen, La MusculaFion (sic). "Laissez-vous tenter par ces plantes magiques cultivées et séchées par nos soins", promettent les artistes du 1er arrondissement.

Pour Pierre Oliver, président du groupe LR et maire du 2e arrondissement, cette subvention n'a pas lieu d'être : "Je regrette l'utilisation wokiste et militante du budget culture de la Ville de Lyon", nous fait-il savoir.

Sollicitée, la mairie n'a pas pris le temps de commenter.