Eric Ciotti ne punira pas Pierre Oliver : "C’est monsieur Doucet qui représente un danger pour notre République"

Ce vendredi, Grégory Doucet a écrit au président des Républicains Eric Ciotti pour lui demander de se désolidariser de Pierre Oliver et de la droite lyonnaise, et de dénoncer leurs "méthodes trumpistes". Une requête formulée par le maire écologiste de Lyon suite à la polémique concernant la subvention à venir de 1500 euros qui doit être votée le 29 juin et attribuée à Lundy Grandpré, les artistes écosexuels.

Sauf que le député des Alpes-Maritimes ne compte pas se plier aux demandes de l'édile de la capitale des Gaules. A notre rédaction, Eric Ciotti a ainsi rétorqué qu'il apportait "(son) soutien à Pierre Oliver. Protéger nos enfants et nos comptes publics n’est en rien du trumpisme. C’est monsieur Doucet qui représente un danger pour notre République. La ville de Lyon, jadis temple de toutes les tempérances est aujourd’hui la capitale de toutes les dérives".

Grégory Doucet espérait trouver un allié, il s'est pris un retour de bâton.

Alors que Lundy Grandpré a annulé ces performances de ce week-end aux Subsistances, le prochain conseil municipal de Lyon s'annonce bouillant.