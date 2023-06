Championne du monde de trail long et médecin du sport à Lyon, Marion Delespierre savoure son exploit

Marion Delespierre est devenue le 9 juin dernier championne du monde de trail long (87 km et 6000 mètres de dénivelé) à Innsbruck en Autriche où elle a réussi à s'imposer en un peu plus de 11 heures et 22 minutes.

Une véritable consécration pour cette médecin du sport au centre médico sportif de Lyon Gerland et à la Clinique de la Sauvegarde.