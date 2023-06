Lyon baisse au classement des villes où il fait bon vivre

Lyon Mag

La capitale des Gaules perd six places au classement des villes les plus agréables pour vivre réalisé par The Economist.













Le classement annuel de The Economist est sorti cette semaine. En 2023, le média britannique a calculé une baisse de la qualité de vie à Lyon qui descend ainsi de la 25ᵉ place en 2022 à la 30ᵉ place.

En tout, ce sont 173 villes qui ont été analysées selon cinq facteurs : la stabilité, les soins de santé, la culture et l’environnement, l’éducation et l’infrastructure. ⁠ Vienne, en Autriche, termine à la première place. Copenhague au Danemark puis Melbourne en Australie complètent le podium. Aucune ville française n’est dans le top 10. Paris descend également au classement en passant de la 19ᵉ à la 24ᵉ place. Voici le top 10 : 1. Vienna, Austria

2. Copenhagen, Denmark

3. Melbourne, Australia

4. Sydney, Australia

5. Vancouver, Canada

6. Zurich, Switzerland

7. Calgary, Canada

7. Geneva, Switzerland

9. Toronto, Canada

10. Osaka, Japan

10. Auckland, New Zealand Les 10 villes avec la moins bonne qualité de vie sont : 164 Douala, Cameroon

165 Kyiv, Ukraine

166 Harare, Zimbabwe

166 Dhaka, Bangladesh

168 Port Moresby, Papua New Guinea

169 Karachi, Pakistan

170 Lagos, Nigeria

171 Algiers, Algeria

172 Tripoli, Libya

173 Damascus, Syria