Lyon : son client principal est incarcéré, une adolescente obligée de retourner se prostituer à Gerland

Le 23 mai dernier, une patrouille de police dans le quartier de Gerland permettait de découvrir deux adolescentes trainer dans un secteur connu pour être un haut-lieu de la prostitution.

Agées de 13 et 15 ans, elles étaient toutes les deux en fugue.

Seule l'une d'entre elles se prostituait. Sous l'emprise de son petit ami, elle vivait dans un hôtel miteux du 2e arrondissement de Lyon.

Remise à son père, elle se volatilisait à nouveau.

L'enquête permettait de retrouver la trace de l'ado et de déterminer qu'elle recevait un client dans sa chambre, qui versait suffisamment d'argent pour lui éviter de tapiner. Sauf que le 21 juin dernier, le fameux client était incarcéré.

L'argent venant à manquer, le petit ami l'aurait obligée à retourner dans la rue à Gerland. Le tout, sous sa surveillance.

Les forces de l'ordre passaient à l'action le 25 juin, en interpellant l'individu dans l'hôtel. Présente, l'adolescente désemparée minimisait les faits et tentait de dédouaner son petit ami, tout en révélant qu'il la frappait.

Le client a été extrait du centre pénitentiaire de Varennes le Grand pour être confronté au proxénète présumé. Il a alors reconnu avoir versé la somme de 10 000 euros pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec l'ado durant un mois et demi. Et confirmait avoir donné l'argent au petit ami, et l'avoir vu frapper la victime.

Présenté au parquet mercredi, le compagnon de nationalité albanaise a été écroué et placé en détention provisoire. Son procès qui devait initialement se tenir dans le cadre d'une comparution immédiate a finalement été décalé au 11 août prochain.