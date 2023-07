Cérémonie, animations, expo : la caserne des pompiers Villeurbanne-Cusset fête ses 50 ans

Les anciens pompiers de la caserne, conviés à une cérémonie, seront mis à l’honneur et se verront remettre des souvenirs par leurs successeurs.

Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, et le colonel-chef des sapeurs-pompiers de Genève, formé dans la caserne villeurbannaise au début de sa carrière, seront également présents.

Des visites de la caserne ainsi que des animations seront proposées au public. Ce dernier sera invité à en apprendre plus sur les pompiers d’autrefois à travers une exposition préparée par le Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône.

Les pompiers de Villeurbanne-Cusset, envoyés en intervention plus de 11 000 fois par an de jour comme de nuit, auront l’occasion de revenir sur leur histoire et de présenter leur matériel d’intervention historique et actuel.

Le rendez-vous est donc donné à la caserne, située au 11 rue Baudin, samedi à 11h !