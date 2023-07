Sud Radio obtient une fréquence à Lyon

Cette dernière avait été retirée à Vivre FM le 17 mars dernier par la cour administrative d'appel de Paris.

Et c'est Sud Radio, en catégorie E, qui a été choisie et qui pourra donc être écoutée sur les ondes lyonnaises.

De quoi ravir Fiducial Médias, qui propose déjà Lyon Capitale entre Rhône et Saône, et qui avait racheté Sud Radio en 2013. Il aura donc fallu plus de 10 ans aux équipes de Christian Latouche pour qu'il soit possible d'écouter les programmes via une radio depuis le siège de Fiducial à Gorge de Loup. C'était déjà le cas en DAB+.

Signe que le monde de la radio est impitoyable, que les fréquences existants sont jalousement gardées et que la création de rares nouvelles attisent fortement les convoitises.

LyonMag souhaite la bienvenue à ce nouvel arrivant dans le paysage médiatique lyonnais.