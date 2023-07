Lyon : le musée d’art contemporain ferme ses portes jusqu’à la rentrée

En raison du montage de leurs trois expositions de rentrée, le MAC a décidé de garder ses portes closes tout l’été.

A la rentrée, trois nouvelles expositions sont prévues par le musée.

“Incarnations”, qui revient sur l’histoire du musée et la question du corps dans sa collection, “Nouvelle mythologie”, qui présentera des oeuvres de l’artiste peintre et mangaka Aya Takano ainsi que “Vitesse d’obturation”, une exposition des oeuvres de Rebecca Ackroyd, qui s’intéresse “à la notion de ruines et aux restes d’un monde passé”.