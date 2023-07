Départs en vacances : plus de 520 km de bouchons cumulés ce vendredi midi

Bison Futé parle d'un pic de fréquentation "exceptionnel" pour un vendredi pourtant classé orange en raison d'une nouvelle vague de départs en vacances.

Des ralentissements importants ont été recensés en Ile de France, sur l'A6 au nord de Lyon ainsi qu'en Vallée du Rhône.

La circulation restera dense samedi. Le drapeau rouge sera hissé dans le sens des départs. Il sera conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 7h à 21h, et plus particulièrement de 9h à 19h. Dans la région, l'accès au Tunnel du Mont-Blanc sera également compliqué.

A noter enfin que la journée de dimanche sera classée verte.