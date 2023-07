Le Rhône placé en vigilance orange : orages et fortes rafales de vent au programme

Le Rhône, mais aussi ses voisins de l'Ain, de la Loire et de l'Isère sont concernés.

Les perturbations sont attendues dès la nuit de dimanche à lundi : "Des orages vont circuler d'ouest en est, entre le milieu de nuit de dimanche à lundi et lundi matin. ces orages seront ponctuellement forts accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités pluvieuses et d'une activité électrique importante", est-il indiqué dans le bulletin de Météo-France, qui évoque des rafales de vent à plus de 100km/h.

La préfecture du Rhône appelle à la plus grande prudence.