Lyon de nouveau en alerte aux orages, quelques interventions pour des chutes d’arbres

Dans son dernier bilan, Météo France a placé la Drôme et l’Ardèche en alerte orange pour des risques orageux et "pluie-inondation", tandis que 84 départements sont en vigilance jaune dont le Rhône. A Lyon et sa région, l’alerte court jusqu’à minuit au moins à cause d’une perturbation "pluvio-instable qui traverse la région depuis la nuit dernière, associée à des pluies localement fortes et à des orages".

Selon nos informations, les sapeurs-pompiers du Rhône sont intervenus pour quelques arbres tombés sur la chaussée dans la nuit de dimanche à lundi. Aucun blessé n’est à déplorer malgré les intenses précipitations enregistrées dans la matinée. De fortes pluies également en Ardèche, avec par exemple 40 à 50mm relevés en une heure à Lamastre ou au Cheylard, d’après Météo France.

Du côté des températures, il fait environ 19°C ce lundi matin à Lyon. L’après-midi, le mercure devrait monter à 27°C soit un écart de température de +3°C par rapport aux normales de saison.

Dès mardi, le soleil devrait refaire son apparition avant une nouvelle dégradation à partir de jeudi.

🔶 2 départements en Orange pic.twitter.com/VG3hSXHvPs — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 18, 2023